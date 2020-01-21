MAÇ SONUCU Napoli 1-0 Lazio - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 1-0 Lazio

MAÇ SONUCU Napoli 1-0 Lazio

, 'nda karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Mavililerin tek golünü Insigne kaydetti.

, Lazio ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Napoli, Lorenzo Insigne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 10'u gösterirken Lazio'da Ciro Immobile, penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahibi ekipte Hysaj 19. dakikada ikinci kırmızı kart görürken, 25. dakikada deplasman ekibinde Lucas Leiva ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Napoli adını bir üst tura yazdırdı.

  1. 22.01.2020
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