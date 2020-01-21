MAÇ SONUCU Napoli 1-0 Lazio
İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, San Paolo Stadyumu'nda karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Mavililerin tek golünü Insigne kaydetti.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, Lazio ile karşı karşıya geldi.
San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Napoli, Lorenzo Insigne'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 10'u gösterirken Lazio'da Ciro Immobile, penaltı atışından yararlanamadı.
Ev sahibi ekipte Hysaj 19. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, 25. dakikada deplasman ekibinde Lucas Leiva ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Napoli adını bir üst tura yazdırdı.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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