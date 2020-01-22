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22 Ocak 2020, Çarşamba
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’da sır perdesi aralanmadı

Sala’da sır perdesi aralanmadı

'e olduğu 2019 günü, uçak kazasında hayatını kaybeden 'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti.

'e olduğu 2019 günü, uçak kazasında hayatını kaybeden 'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti. Anma töreni düzenlenen Arjantinli golcünün kazasıyla ile ilgili soru işaretleri ise yanıtsız kaldı. Annesi Taffarel, gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.
  1. 22.1.2020
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