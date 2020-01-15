MAÇ SONUCU | Milan 3-0 SPAL - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU |

MAÇ SONUCU | Milan 3-0 SPAL

son 16 turunda , Giuseppe Meazza Stadyumu'nda konuk ettiği , Castillejo ve Hernandez'in golleriyle mağlup etti ve adını yazdırdı.

son 16 turunda , 'ı konuk etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında ev sahini ekip, 'in golüyle 1-0 öne geçti.

44. dakikada Samu Castillejo farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Dakikalar 66'yı gösterirken Theo Hernandez durumu 'a getirdi. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Milan, adını yazdırdı.

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  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 00:15
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