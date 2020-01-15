İtalya Kupası son 16 turunda Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda konuk ettiği SPAL'ı Piatek, Castillejo ve Hernandez'in golleriyle 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.
İtalya Kupası son 16 turunda Milan, SPAL'ı konuk etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında ev sahini ekip, Piatek'in golüyle 1-0 öne geçti.
44. dakikada Samu Castillejo farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Dakikalar 66'yı gösterirken Theo Hernandez durumu 3-0'a getirdi. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Milan, adını çeyrek finale yazdırdı.
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- 15.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 00:15
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU | Milan 3-0 SPAL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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