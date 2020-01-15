UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i

Bu sene 19'uncu kez yapılan oylama sonucunda UEFA'da 2019 yılının en iyi 11'i belli oldu. UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; Avrupa futbolunun 2019 yılındaki en iyi 11'i 2 milyondan fazla futbolseverin oyları ile belirlenirken, 11'de 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan 2'şer ile Bayern Münih ve Manchester City'den 1'er isim yer aldı. Kadroda geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'dan ise oyuncu yer almadı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 21:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





