UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i

UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i

Bu sene 19'uncu kez yapılan oylama sonucunda UEFA'da 2019 yılının en iyi 11'i belli oldu. UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; Avrupa futbolunun 2019 yılındaki en iyi 11'i 2 milyondan fazla futbolseverin oyları ile belirlenirken, 11'de 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'dan 5, Barcelona ve Juventus'tan 2'şer ile Bayern Münih ve Manchester City'den 1'er isim yer aldı. Kadroda geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham'dan ise oyuncu yer almadı.
15 Ocak 2020 Çarşamba 21:17
UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyileri

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 14'üncü kez 11'de yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise 11'inci kez kadroya adını yazdırdı.

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UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyileri

İŞTE EN İYİ 11

Alisson Becker

(Liverpool)

UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyileri

Trent Alexander-Arnold

(Liverpool)

UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyileri

Virgil van Dijk

(Liverpool)

UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyileri

Andy Robertson

(Liverpool)

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