Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.