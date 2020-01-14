Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Başkan ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile () Başkanı de hazır bulundu.

Başkan , Kulüpler Birliği Başkanı ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

Başkan Erdoğan: Bunlar sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 15:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN