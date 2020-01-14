Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.
Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 15:49
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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