Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve Kulüpler Birliği'ni kabul etti

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.