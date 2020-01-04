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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Sloven ekibi 'nın başına geçti

Mauro Camoranesi Sloven ekibi Tabor Sezana'nın başına geçti

Slovenya ekibi 'da teknik direktörlük için ile anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Camoranesi ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Slovenya 1. Ligi ekibi 'da teknik direktörlük için Arjantin asıllı İtalyan çalıştırıcı ile anlaşma sağlandı.

Tabor Sezana Kulübü, Almir Sulejmanovic'in yerine göreve getirilen 43 yaşındaki Camoranesi ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

ekibi 'ta forma giydiği dönemle futbolseverlerin aklında yer eden Camoranesi, İtalya ile 2006 'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Camoranesi, 2014'te futbolu bıraktıktan sonra 'da Coras ve Chiapas, Arjantin'de ise Tigre'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Slovenya liginde 20 haftada 19 puan toplayan Tabor Sezana, düşme hattının 2 puan üstünde 8. sırada yer aldı.

  1. 04.01.2020
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