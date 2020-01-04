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04 Ocak 2020, Cumartesi
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'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı...

UEFA'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı...

ofsayt kuralında devrim gibi bir değişikliğe gidiyor. Yapılan çalışmalar neticesinde UEFA 12 cm'ye kadar olan hataların ihlal sayılmamasını ön görüyor. İşte detaylar...

futboldaki tartışmaları daha da alevlendirecek bir kararın arifesinde. Avrupa basınında yer alan haberlere göre UEFA, ofsayt kuralında radikal bir değişikliğe gidiyor ve 12 cm'ye kadar olan hataların ihlal sayılmamasını ön görüyor. Bu konuda hazırlanan taslak öneriye göre hücum oyuncusu, rakip oyuncudan 12 cm kadar daha kaleye yakın olması halinde hakemin verdiği gol kararı geçerli sayılabilecek.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Polonya ve Rus basınında yer alan haberlerde VAR'daki ofsayt kuralı 12 cm sapma dikkate alındıktan sonra uygulanacak. kuralda, hücum oyuncusunun kolu, dirseği, ayağı rakipten önde olursa bu ofsayt olarak dikkate alınmayacak, vücudun önde olması esas kabul edilecek. Yeni kuralın Şubat'ta yapılacak IFAB toplantısında resmileştirilmesi ve 1 Haziran'dan sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hatta kuralın EURO 2020'de uygulanıp, uygulanmaması da tartışılacak.

  1. 04.01.2020
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