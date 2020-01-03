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03 Ocak 2020, Cuma
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golcü 'ye oldu!

Genç Türk golcü İngiltere'ye transfer oldu!

A Milli Futbol Takımı'mızın alt yaş kategorilerinde de forma giyen ve kariyerini son olarak 'nın  Sparta takımında devam ettiren 'nun transferi resmen gerçekleşti.

Ligi ekiplerinden Sparta 'da forma giyen Türk golcü 'nun yeni adresi resmen belli oldu.

Ağustos ayında transferi açıklanan genç golcünün resmi evrakları Ocak 2020 itibariyle tamamlandı. Halil, Brentford FC ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Halil Dervişoğlu, geçtiğimi aylarda Twente'ye attığı golle birlikte Sparta Rotterdam formasıyla iç sahada üst üste 4 maçta gol atan ikinci futbolcu olmuştu. Takımda bunu başaran son oyuncu 2000 yılında Ali El-Khattabi olmuştu.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında yetiştikten sonra aynı takımda bu sezon profesyonel oldu. Geçen sezon U21 takımında toplam 32 maça çıkan genç oyuncu 24 gole imza atarken 11 de asist yaptı.

Halil İbrahim Dervişoğlu aynı zamanda Türkiye alt kategorilerinde de forma giyiyor. Takımıyla sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan futbolcu güçlü fiziğiyle de öne çıkıyor.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 15:33
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