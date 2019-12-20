Aktüel haberler (20.12.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
BLATT GERİ DÖNDÜ
MS hastalığına yakalandığı için agustos ayında Olympiakos'tan ayrılan David Blatt, New York Knicks'in basketbol operasyonları danışmanı oldu.
FİLEDE FENER MAĞLUP
Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.
MINAMINO LIVER'DA
Premier Lig'de en yakın rakibi Leicester'e 10 puan fark atan Liverpool, Salzburg'un Japon yıldızı Minamino'yu 8.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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