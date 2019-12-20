Aktüel haberler (20.12.19) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Aktüel haberler (20.12.19)

haberler (20.12.19)

Aktüel haberler (20.12.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

BLATT GERİ DÖNDÜ

MS hastalığına yakalandığı için agustos ayında 'tan ayrılan David Blatt, 'in basketbol operasyonları danışmanı oldu.

FİLEDE FENER MAĞLUP

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında HDI , temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.

MINAMINO LIVER'DA

'de en yakın rakibi Leicester'e 10 puan fark atan , Salzburg'un Japon yıldızı Minamino'yu 8.5 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (20.12.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN