Çin’de Mesut skandalı
Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto etmişti. Yıldız oyuncu, paylaşıma gelen tepkilerin ardından en popüler futbol oyunlarından PES 2020'nin Çin versiyonundan çıkartıldı.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto etmişti. Yıldız oyuncu, paylaşıma gelen tepkilerin ardından en popüler futbol oyunlarından PES 2020'nin Çin versiyonundan çıkartıldı. Şirket skandalı, "Mesut, sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etti" ifadesiyle duyurdu.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Çin’de Mesut skandalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.