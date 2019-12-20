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20 Aralık 2019, Cuma
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’de Mesut skandalı

Çin’de Mesut skandalı

'ın  Alman futbolcusu , hükümetinin yönelik muamelesini etmişti. Yıldız oyuncu, paylaşıma gelen tepkilerin ardından en popüler oyunlarından 2020'nin Çin versiyonundan çıkartıldı.

'ın Alman futbolcusu , hükümetinin yönelik muamelesini etmişti. Yıldız oyuncu, paylaşıma gelen tepkilerin ardından en popüler oyunlarından 2020'nin Çin versiyonundan çıkartıldı. Şirket skandalı, "Mesut, sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etti" ifadesiyle duyurdu.

  1. 20.12.2019
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