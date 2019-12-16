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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan Platini ve Blatter'e dava

FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava

, 'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem başkanlığını da yürüten Platini'ye ödenen 2 milyon frangının (yaklaşık 12 milyon lira) iadesi için dava açtı.

ANKARA (AA) - , eski başkanlarından 'in döneminde asbaşkan 'ye verilen 2 milyon frangının iadesi için dava açtı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ilgili İsviçre mahkemelerinde açılan davada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem başkanlığını da yürüten Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 12 milyon lira) tazmini istendi.

Adımın, FIFA İdare Kurulunun kararı sonrası atıldığı ve İsviçre Yüksek Mahkemesinin ödemeyi "uygunsuz" olarak nitelediği hatırlatıldı.

FIFA, 2015'te i?ki? yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA , iki ismin cezasını da 6 yıla indirmişti. Platini'nin cezasının süresi, (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü.

  1. 16.12.2019
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