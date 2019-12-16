FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava
FIFA, Sepp Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem UEFA başkanlığını da yürüten Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 12 milyon lira) iadesi için dava açtı.
ANKARA (AA) - FIFA, eski başkanlarından Sepp Blatter'in döneminde asbaşkan Michel Platini'ye verilen 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açtı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ilgili İsviçre mahkemelerinde açılan davada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem UEFA başkanlığını da yürüten Platini'ye ödenen 2 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 12 milyon lira) tazmini istendi.
Adımın, FIFA İdare Kurulunun kararı sonrası atıldığı ve İsviçre Yüksek Mahkemesinin ödemeyi "uygunsuz" olarak nitelediği hatırlatıldı.
FIFA, 2015'te i?ki? yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını da 6 yıla indirmişti. Platini'nin cezasının süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü.
- 16.12.2019
- Shane Larkin sosyal medyayı salladı! İşte birbirinden ilginç isim önerileri...
- Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...
- Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...
- Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...
- Galatasaray'ın 2. transferi de belli oldu! Onyekuru'nun ardından...
FIFA'dan Platini ve Blatter'e dava haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.