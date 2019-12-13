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13 Aralık 2019, Cuma
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imzaladı!

Steven Gerrard imzaladı!

İskoçya Birinci Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ta, İngiliz 'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı. Rangers bu sezon Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başarmıştı.

Rangers Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz Gerrard'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. oynadığı dönemde efsane haline geldiği 'da altyapı takımını da çalıştıran Gerrard, 2018'de Rangers'ın başına geçmişti.

Bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 38 puan toplayan Rangers, lider Celtic'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Avrupa Ligi G Grubu'nu ise ikinci sırada bitiren Rangers, son 32 turuna yükselmeyi başardı.

  1. 13.12.2019
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