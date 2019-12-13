Yıldız oyuncu kararını verdi! İşte Haaland'ın yeni takımı
Bu sezon Avusturya takımı Red Bull Salzburg formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Erling Haaland, Borussia Dortmund'la devre arası transfer dönemi için anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçli forveti Erling Haaland, kariyerine Almanya Bundesliga'da devam edecek.
Alman basınından birçok kaynağa göre genç futbolcu, Borussia Dortmund yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası bu takımda karar kaldı. Yıldız ismin ocak ayından itibaren Alman ekibinin formasını giyecek.
Haaland ayrıca Dortmund'la 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Norveçli futbolcunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenmişti. 19'luk golcüyü Manchester United başta olmak üzere Bayern Münih ve Leipzig de istiyordu.
Haaland bu sezon çıktığı 22 maçta 28 gol atarken 7 de asist yaparak ulaşılması güç bir istatistiğe imzasını atmıştı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Yıldız oyuncu kararını verdi! İşte Haaland'ın yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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