Yıldız oyuncu kararını verdi! İşte Haaland'ın yeni takımı

Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçli forveti Erling Haaland, kariyerine Almanya Bundesliga'da devam edecek.

Alman basınından birçok kaynağa göre genç futbolcu, Borussia Dortmund yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası bu takımda karar kaldı. Yıldız ismin ocak ayından itibaren Alman ekibinin formasını giyecek.

Haaland ayrıca Dortmund'la 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Norveçli futbolcunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenmişti. 19'luk golcüyü Manchester United başta olmak üzere Bayern Münih ve Leipzig de istiyordu.

Haaland bu sezon çıktığı 22 maçta 28 gol atarken 7 de asist yaparak ulaşılması güç bir istatistiğe imzasını atmıştı.