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13 Aralık 2019, Cuma
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Yıldız oyuncu kararını verdi! İşte Haaland'ın yeni takımı

Yıldız oyuncu kararını verdi! İşte Haaland'ın yeni takımı

Bu sezon takımı formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren , 'la devre arası transfer dönemi için anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçli forveti , kariyerine Almanya Bundesliga'da devam edecek.

Alman basınından birçok kaynağa göre genç futbolcu, yetkilileri ile yaptığı görüşme sonrası bu takımda karar kaldı. Yıldız ismin ocak ayından itibaren Alman ekibinin formasını giyecek.

Haaland ayrıca Dortmund'la 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak. Norveçli futbolcunun serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenmişti. 19'luk golcüyü başta olmak üzere ve Leipzig de istiyordu.

Haaland bu sezon çıktığı 22 maçta 28 gol atarken 7 de asist yaparak ulaşılması güç bir istatistiğe imzasını atmıştı.

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  1. 13.12.2019
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