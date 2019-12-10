Alex'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Bu sadece bir şakaydı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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'ten 'na: Bu sadece bir şakaydı!

Alex'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Bu sadece bir şakaydı!

'nin efsane isimleri arasında yer alan de Souza, 'a gelmiş ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Brezilyalı eski yıldız, sosyal medya hesabından milli oyuncu 'nu etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

'nin efsane oyuncularından olan de Souza, PRP tedavisi için 'a gelmiş ve hastanede basın mensuplarıyla buluşmuştu.

Alex'e bu buluşmada 10 numaralı A Milli Takım forması hediye edilmiş, yıldız isim de ay-yıldızlı formayı giymişti. Efsane oyuncudan esprili bir paylaşım geldi.

Milli Takım'da 10 numaralı formayı giyen 'nu etiketleyen Alex, "10 numara senin! Bu sadece bir şakaydı. Milan'da ve bu formayla bol şanslar" yorumunu düştü. Bu paylaşım Türk taraftarlar tarafından büyük etkileşim aldı.


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  1. 10.12.2019
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