Alex'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Bu sadece bir şakaydı!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan Alex de Souza, PRP tedavisi için İstanbul'a gelmiş ve hastanede basın mensuplarıyla buluşmuştu.

Alex'e bu buluşmada 10 numaralı A Milli Takım forması hediye edilmiş, yıldız isim de ay-yıldızlı formayı giymişti. Efsane oyuncudan esprili bir paylaşım geldi.

Milli Takım'da 10 numaralı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu'nu etiketleyen Alex, "10 numara senin! Bu sadece bir şakaydı. Milan'da ve bu formayla bol şanslar" yorumunu düştü. Bu paylaşım Türk taraftarlar tarafından büyük etkileşim aldı.



