Alex'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Bu sadece bir şakaydı!
Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza, İstanbul'a gelmiş ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Brezilyalı eski yıldız, sosyal medya hesabından milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu etiketleyerek bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan Alex de Souza, PRP tedavisi için İstanbul'a gelmiş ve hastanede basın mensuplarıyla buluşmuştu.
Alex'e bu buluşmada 10 numaralı A Milli Takım forması hediye edilmiş, yıldız isim de ay-yıldızlı formayı giymişti. Efsane oyuncudan esprili bir paylaşım geldi.
Milli Takım'da 10 numaralı formayı giyen Hakan Çalhanoğlu'nu etiketleyen Alex, "10 numara senin! Bu sadece bir şakaydı. Milan'da ve bu formayla bol şanslar" yorumunu düştü. Bu paylaşım Türk taraftarlar tarafından büyük etkileşim aldı.
- 10.12.2019
- 2020 model Galatasaray ve resmi açıklama! Yılbaşında gidecekler sonrası Fenerbahçe'ye transfer çalımı...
- Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Kadroda sürpriz isim...
- Lille Teknik Direktörü Galtier pişmanlığını açıkladı: Valencia maçlarında...
- Jose Mourinho'nun gözü Fenerbahçeli yıldızda! İşte yapılacak çılgın teklif
- İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları!
-
Bay asist Sturridge
Toplam 1
Yorum
aga Sturridge nin tekniğine Trabzonspordan uyum sağlayacak futbolcu yok, kısacası takıma lüks.
-
Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
Alex'ten Hakan Çalhanoğlu'na: Bu sadece bir şakaydı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.