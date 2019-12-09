Porto Teknik Direktörü Conceiçao rakip teknik direktörü yumrukladı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Porto Teknik Direktörü Conceiçao rakip teknik direktörü yumrukladı!

Porto Teknik Direktörü Conceiçao rakip teknik direktörü yumrukladı!

'nin 13. haftasında Porto ile Belenenses arasında oynanan karşılaşmanın ardından Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun rakip 'yu yumrukladığı ortaya çıktı.

'nin 13. haftasında Porto ile Belenenses karşı karşıya geldi.

Restelo Stadyumu'nda oynan mücadele 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin golü Andre Bernandes Santos'tan gelirken, deplasman ekibinin golünü eski Galatasaraylı penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ise büyük bir skandala imza atıldı.

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição'nun 1-1 biten Belenenses maçı devre arasında rakip takım teknik direktörü 'yu soyunma odası tünelinde yumrukladığı ortaya çıktı.

Olay hakem raporlarında yer aldı ve Portekizli hocanın büyük ceza alması bekleniyor.

  1. 10.12.2019
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