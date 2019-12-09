Porto Teknik Direktörü Conceiçao rakip teknik direktörü yumrukladı!
Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında Porto ile Belenenses arasında oynanan karşılaşmanın ardından Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun rakip teknik direktör Pedro Ribeiro'yu yumrukladığı ortaya çıktı.
Portekiz Süper Ligi'nin 13. haftasında Porto ile Belenenses karşı karşıya geldi.
Restelo Stadyumu'nda oynan mücadele 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi ekibin golü Andre Bernandes Santos'tan gelirken, deplasman ekibinin golünü eski Galatasaraylı Alex Telles penaltıdan kaydetti.
Karşılaşmanın ardından ise büyük bir skandala imza atıldı.
Porto teknik direktörü Sérgio Conceição'nun 1-1 biten Belenenses maçı devre arasında rakip takım teknik direktörü Pedro Ribeiro'yu soyunma odası tünelinde yumrukladığı ortaya çıktı.
Olay hakem raporlarında yer aldı ve Portekizli hocanın büyük ceza alması bekleniyor.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
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Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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