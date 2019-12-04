UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den ilginç VAR sözleri! "Eğer burnu uzunsa..."

VAR'dan rahatsız olduğunu belirten Ceferin, İngiliz Mirror gazetesine röportaj verdi ve çok konuşulacak sözler kullandı.

Ceferin, şöyle konuştu;

"VAR'ın da gelmesiyle artık bugünlerde burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun. 10-20 santim pozisyonlarda tolerans kullanmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. VAR'ın büyük bir hayranı değilim. Gol oluyor, futbolcular sevinemiyor bile. Kenardan bekle, bekle diye ses geliyor. Şu an sistemden memnun değilim. Ancak geri alamayız... Şu anda sistemi iptal ediyoruz dersek bizi öldürürler. Daha iyisini yapmaya çalışacağız."