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03 Aralık 2019, Salı
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Katarlı futbolcudan asker selamı

Katarlı futbolcudan asker selamı

'nda karşı karşıya gelen ekiplerden ile Birleşik Arap Emirlikleri mücadelesine Akram Afif'in attığı gol sonrası asker selamı vermesi damga vurdu.

'nda ile BAE karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2 kazanan Katar adını yarı finale yazdırdı. Maça ise attığı golden sonra asker selamı veren Akram Afif damga vurdu.

Karşılaşmada iki gol birden atarak yıldızlaşan 23 yaşındaki futbolcu, sevincini asker selamı vererek yaşadı.

Akram Afif'in bu gol sevinci için sosyal medyada "'ye destek mesajı yolladı" şeklinde yorumlar yapıldı. Genç oyuncu daha önceki gol sevinçlerinde de asker selamını kullanmıştı.

İŞTE AFIF'İN O SEVİNCİ...

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 11:41
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