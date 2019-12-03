Ballon d'Or 6. kez Messi'nin
2019 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'dan Lionel Messi ile Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Virgil van Dijk da yer aldı.
2019 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'dan Lionel Messi ile Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Virgil van Dijk da yer aldı. Dünya futbolunun en saygın ödüllerinden olan 2019 Ballon d'Or'un galibi Arjantinli yıldız Messi oldu. 6. kez Ballon d'Or'un sahibi olan Lionel Messi bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geçti.
- 3.12.2019
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