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03 Aralık 2019, Salı
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Ballon d'Or 6. kez Messi'nin

Ballon d'Or 6. kez Messi'nin

d'Or ödülü sahibini buldu. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan 'dan ile 'tan 'nun yanı sıra 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Virgil Dijk da yer aldı.

2019 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan 'dan ile 'tan 'nun yanı sıra 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Virgil Dijk da yer aldı. Dünya futbolunun en saygın ödüllerinden olan d'Or'un galibi Arjantinli yıldız Messi oldu. 6. kez Ballon d'Or'un sahibi olan Lionel Messi bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geçti.

  1. 3.12.2019
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