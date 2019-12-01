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01 Aralık 2019, Pazar
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- maçı kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi

Monaco-PSG maçı kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi

Ligue 1'de bugün oynanaması planan -Paris Saint Germain mücadelesi, Fransa'daki kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligue 1'de bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan - mücadelesi, Fransa'da Alpes-Maritimes bölgesinde devam eden aşırı yağış nedeniyle ertelendi.

Karşılaşma öncesi kentte hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. Mecbur olunmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Öte yandan Fransa'da haftanın maçı olarak görülen ve aşırı ağış nedeniyle ertelenen kritik karşılaşma öncesi PSG 33 puanla lider konumda bulunurken, Monaco topladığı 19 puanla 14. sırada yer alıyor. Mücadelede Slimani cezası nedeniyle forma giyemeyecekti. Onyekuru'nun ise ilk 11'de başlaması bekleniyordu.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 15:20
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