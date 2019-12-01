Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar! Yüzde 100...
A Milli Takım'ın eski hocası Mircea Lucescu'nun, Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Pancu'nun çalıştırdığı Rapid Bükreş'te sportif direktör olarak görev alacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu hakkında ülkesi Romanya'dan flaş bir iddia geldi.
Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun çalıştırdığı Rapid Bükreş'in, takımın sportif direktörlük görevine Lucescu'nun getirileceği ifade edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pancu, "Lucescu'nun gelmesi benim için bir tehlike değil. Koç olarak değil tavsiye verecek kişi olarak gelecek. Bizim için bir avantaj" şeklinde konuştu.
Kulübe finansal destek veren Bükreş 1. Bölge Belediye Başkanı Danil Tudorache de Lucescu hakkında "Yüzde 100 Rapid'e gelecek. Bunu size garanti edebilirim" dedi.
- 01.12.2019
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar! Yüzde 100... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.