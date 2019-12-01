Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar! Yüzde 100...

Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu hakkında ülkesi Romanya'dan flaş bir iddia geldi.

Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu'nun çalıştırdığı Rapid Bükreş'in, takımın sportif direktörlük görevine Lucescu'nun getirileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pancu, "Lucescu'nun gelmesi benim için bir tehlike değil. Koç olarak değil tavsiye verecek kişi olarak gelecek. Bizim için bir avantaj" şeklinde konuştu.

Kulübe finansal destek veren Bükreş 1. Bölge Belediye Başkanı Danil Tudorache de Lucescu hakkında "Yüzde 100 Rapid'e gelecek. Bunu size garanti edebilirim" dedi.



