Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar! Yüzde 100... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar! Yüzde 100...

Lucescu'nun yeni takımını açıkladılar! Yüzde 100...

A Milli Takım'ın eski hocası 'nun, 'ın eski yıldızı 'nun çalıştırdığı 'te sportif direktör olarak görev alacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem , ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran hakkında ülkesi Romanya'dan flaş bir iddia geldi.

Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu 'nun çalıştırdığı 'in, takımın sportif direktörlük görevine Lucescu'nun getirileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pancu, "Lucescu'nun gelmesi benim için bir tehlike değil. Koç olarak değil tavsiye verecek kişi olarak gelecek. Bizim için bir avantaj" şeklinde konuştu.

Kulübe finansal destek veren Bükreş 1. Bölge Belediye Başkanı Danil Tudorache de Lucescu hakkında "Yüzde 100 Rapid'e gelecek. Bunu size garanti edebilirim" dedi.


  1. 01.12.2019
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