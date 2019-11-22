Club Brugge'un hocası açıkladı: Bir süre forma giyemeyecek!

Belçika ekiplerinden Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, basın toplantısında flaş bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz sezon başında bonservisini Beşiktaş'tan aldıkları Hırvat defans oyuncusu Matej Mitrovic'in yeniden sakatlandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Belçika basını ise genç futbolcunun devreyi kapattığını yazdı.

Matej Mitrovic, Club Brugge'un 26 Kasım'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.