Club Brugge'un hocası açıkladı: Bir süre forma giyemeyecek!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, Hırvat defans oyuncusu Matej Mitrovic'in bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Belçika ekiplerinden Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, basın toplantısında flaş bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz sezon başında bonservisini Beşiktaş'tan aldıkları Hırvat defans oyuncusu Matej Mitrovic'in yeniden sakatlandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Belçika basını ise genç futbolcunun devreyi kapattığını yazdı.
Matej Mitrovic, Club Brugge'un 26 Kasım'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
- 22.11.2019
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Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
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Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
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1 dakikada bitti
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Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
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Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
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Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
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