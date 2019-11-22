Club Brugge'un hocası açıkladı: Bir süre forma giyemeyecek! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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'un hocası açıkladı: Bir süre forma giyemeyecek!

Club Brugge'un hocası açıkladı: Bir süre forma giyemeyecek!

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'da teknik direktör , Hırvat defans oyuncusu 'in bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da teknik direktör , basın toplantısında flaş bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz sezon başında bonservisini 'tan aldıkları Hırvat defans oyuncusu 'in yeniden sakatlandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Belçika basını ise genç futbolcunun devreyi kapattığını yazdı.

Matej Mitrovic, Club Brugge'un 26 Kasım'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 22.11.2019
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