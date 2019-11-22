Tita futbola veda etti
Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan Sidney Cristiano Dos Santos Tita, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Tita, kendisine bugüne kadar destek veren herkese ve tüm futbolseverlere teşekkür ederken, yaptığı açıklama ile futbolculuk yaşamına nokta koyduğunu açıkladı.
- 22.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Tita futbola veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.