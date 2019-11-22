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22 Kasım 2019, Cuma
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futbola veda etti

Tita futbola veda etti

'de uzun yıllar oynayan Sidney Cristiano Dos Santos , profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu. Tita, kendisine bugüne kadar destek veren herkese ve tüm futbolseverlere teşekkür ederken, yaptığı açıklama ile futbolculuk yaşamına nokta koyduğunu açıkladı.

Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü profesyonel kariyerine, futbola virgül koyarak veda ettiğini paylaşan , "Ülkem Brezilya'da başladığım kariyerime, vatandaşı olduğum 'mde nokta koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 'da başlayan, 'da devam eden, Mersin, ve 'de son bulan uzun ve güzel yıllar boyunca bana güvenen, desteğini esirgemeyen başta ailem, dostlarım, kader birliği yaptığım futbolcu arkadaşlarım, antrenörlerim, yöneticilerim ve Türk futbolseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Futboldan değil, formasını giydiğim her kulüpte bana gösterilen sevgi ve saygıdan uzak kalacağım için hüzün yaşıyorum. Başta torunlarıma anlatacağım bir sevgi çemberinin içinde oynama şansı bulduğum ve artık memleketim olarak gördüğüm Antalya olmak üzere, futbol yaşantımda formasını giydiğim her kulübe, şehre ve taraftarlarına minnet borçluyum" dedi.

  1. 22.11.2019
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