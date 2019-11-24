Antalyaspor ona inanıyor
Ligde son 4 maçını kaybeden Antalyaspor milli arada Bülent Korkmaz yerine Stjepan Tomas'ı göreve getirmişti. Kırmızı-beyazlı camia, ilk kez teknik direktörlük yapacak Hırvat çalıştırıcıya güveniyor.
Ligde son 4 maçını kaybeden Antalyaspor milli arada Bülent Korkmaz yerine Stjepan Tomas'ı göreve getirmişti. Kırmızı-beyazlı camia, ilk kez teknik direktörlük yapacak Hırvat çalıştırıcıya güveniyor. Takıma yeni bir kimlik kazandıracağına inanılan 43 yaşındaki hoca ilk maçına yarın G.Antep karşısında çıkacak ve 3 puan arayacak.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Antalyaspor ona inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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