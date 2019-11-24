Antalyaspor ona inanıyor

Ligde son 4 maçını kaybeden Antalyaspor milli arada Bülent Korkmaz yerine Stjepan Tomas'ı göreve getirmişti. Kırmızı-beyazlı camia, ilk kez teknik direktörlük yapacak Hırvat çalıştırıcıya güveniyor. Takıma yeni bir kimlik kazandıracağına inanılan 43 yaşındaki hoca ilk maçına yarın G.Antep karşısında çıkacak ve 3 puan arayacak.