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24 Kasım 2019, Pazar
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ona inanıyor

Antalyaspor ona inanıyor

Ligde son 4 maçını kaybeden milli arada yerine 'ı göreve getirmişti. Kırmızı-beyazlı camia, ilk kez teknik direktörlük yapacak Hırvat çalıştırıcıya güveniyor.

Ligde son 4 maçını kaybeden milli arada yerine 'ı göreve getirmişti. Kırmızı-beyazlı camia, ilk kez teknik direktörlük yapacak Hırvat çalıştırıcıya güveniyor. Takıma yeni bir kimlik kazandıracağına inanılan 43 yaşındaki hoca ilk maçına yarın G.Antep karşısında çıkacak ve 3 puan arayacak.

  1. 24.11.2019
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