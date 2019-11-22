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22 Kasım 2019, Cuma
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sil-baştan

Tomas sil-baştan

Son 5 maçı kaybeden , yeni hocası 'la ilk maçına G.Antep FK karşısında çıkacak.

Son 5 maçı kaybeden , yeni hocası 'la ilk maçına G.Antep FK karşısında çıkacak. Kırmızıbeyazlılarda sakatlıkları nedeniyle ve Harun Kavaklıdere yok. Tomas'ın görev alacağı ilk maçta kadroda önemli değişikliklerde bulunması bekleniyor.

  1. 22.11.2019
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