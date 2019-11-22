Tomas sil-baştan
Son 5 maçı kaybeden Antalyaspor, yeni hocası Tomas'la ilk maçına G.Antep FK karşısında çıkacak.
Son 5 maçı kaybeden Antalyaspor, yeni hocası Tomas'la ilk maçına G.Antep FK karşısında çıkacak. Kırmızıbeyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Yekta Kurtuluş ve Harun Kavaklıdere yok. Tomas'ın görev alacağı ilk maçta kadroda önemli değişikliklerde bulunması bekleniyor.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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