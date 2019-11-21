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21 Kasım 2019, Perşembe
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'da 2 eksik

Antalyaspor'da 2 eksik

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında , 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında FK ile karşılaşacak. Antalyaspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçta sakatlıkları nedeniyle Yekta ve forma giyemeyecek.

Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü ile maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybeden , FK karşılaşmasını kazanarak kötü gidişi durdurmayı hedefliyor. Stjepan Tomas'ın görev alacağı ilk maçta kadroda önemli değişiklik yapması bekleniyor. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Yekta ile , karşılaşmada forma giyemeyecek.
Antalyaspor yönetimi karşılaşmada taraftarın tribünde takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maçın biletleri VIP 100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20, misafir takım tribünü ise 26 liradan satışa çıktı.

  1. 21.11.2019
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