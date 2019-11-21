Antalyaspor'da 2 eksik
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasında Antalyaspor, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Antalyaspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçta sakatlıkları nedeniyle Yekta ve Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.
Kırmızı beyazlılar yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybeden Antalyaspor, Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak kötü gidişi durdurmayı hedefliyor. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın görev alacağı ilk maçta kadroda önemli değişiklik yapması bekleniyor. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Yekta ile Harun Kavaklıdere, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Antalyaspor yönetimi karşılaşmada taraftarın tribünde takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Maçın biletleri VIP 100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20, misafir takım tribünü ise 26 liradan satışa çıktı.
- 21.11.2019
-
MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
Antalyaspor'da 2 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.