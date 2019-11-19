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19 Kasım 2019, Salı
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Erkan’ı bitiriyor

Antalyaspor Erkan’ı bitiriyor

Teknik direktörlüğe 'ı getiren , devre arasındaki ilk hamlesini 'le yapacak.

Teknik direktörlüğe 'ı getiren , devre arasındaki ilk hamlesini 'le yapacak. Karagümrük'ten ayrılan İsveçli oyuncu ile prensipte anlaşıldığı bildirildi. Tomas'ın transfer listesinin başında yer alan Erkan'la imzaların atılacağı belirtildi.
  1. 19.11.2019
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