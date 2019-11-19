Antalyaspor Erkan’ı bitiriyor
Teknik direktörlüğe Stjepan Tomas'ı getiren Antalyaspor, devre arasındaki ilk hamlesini Erkan Zengin'le yapacak.
Teknik direktörlüğe Stjepan Tomas'ı getiren Antalyaspor, devre arasındaki ilk hamlesini Erkan Zengin'le yapacak. Karagümrük'ten ayrılan İsveçli oyuncu ile prensipte anlaşıldığı bildirildi. Tomas'ın transfer listesinin başında yer alan Erkan'la imzaların atılacağı belirtildi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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