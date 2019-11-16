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16 Kasım 2019, Cumartesi
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gelse daha riskli

Mourinho gelse daha riskli

, 'ın yerine Tomas'la 2.5 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan , "Hocamız ilk kez bir deneyim yaşayacak ama baktığınızda diğer alternatiflerde de risk var." dedi.

, 'ın yerine Tomas'la 2.5 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan , "Hocamız ilk kez bir deneyim yaşayacak ama baktığınızda diğer alternatiflerde de risk var. 'yu getirseniz bile ben hocamızdan fazla daha riskli görüyorum" yorumunu yaptı.

  1. 16.11.2019
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