Mourinho gelse daha riskli
Antalyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine Tomas'la 2.5 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Şafak Öztürk, "Hocamız ilk kez bir deneyim yaşayacak ama baktığınızda diğer alternatiflerde de risk var." dedi.
Antalyaspor, Bülent Korkmaz'ın yerine Tomas'la 2.5 yıllık imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Şafak Öztürk, "Hocamız ilk kez bir deneyim yaşayacak ama baktığınızda diğer alternatiflerde de risk var. Mourinho'yu getirseniz bile ben hocamızdan fazla daha riskli görüyorum" yorumunu yaptı.
- 16.11.2019
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