Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu

Çarşambaspor Futbol Akademisi sporcu ve antrenörleri Belediye Başkanı Halit Doğan'ın verdiği yemekte bir araya geldi.



Belediye Başkanı Halit Doğan şuanda play-off gruplarında mücadele eden ve gelecek yıl elit lige çıkmayı başaran takımlara ve lige yeni başlayan U19 takımına başarılar diledi.

Yemeğe ayrıca, Belediye Meclis Üyeleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğtim Müdürü Mustafa Özdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, Çarşambaspor Başkanı Özkan Yıldırım ve Kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.