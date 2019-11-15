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15 Kasım 2019, Cuma
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yemekte buluştu

Çarşambaspor Futbol Akademisi yemekte buluştu

Yemeğin ardından Belediye Başkanı , Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ve antrenörler ve U13, U15, U17, alt yapı takımlarının güncel durumu ve hedefleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

sporcu ve antrenörleri Belediye Başkanı 'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

Belediye Başkanı Halit Doğan şuanda play-off gruplarında mücadele eden ve gelecek yıl elit lige çıkmayı başaran takımlara ve lige yeni başlayan takımına başarılar diledi.
Yemeğe ayrıca, Belediye Meclis Üyeleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğtim Müdürü Mustafa Özdemir, Müdürü Enver Şahin, Çarşambaspor Başkanı ve Kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

  1. 15.11.2019
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