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12 Kasım 2019, Salı
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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

F Grubu'nda cuma günü oynanacak olan - maçında , hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Gözlemcisi , ile arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak F Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

İspanya'nın Cadiz şehrindeki Ramon de Carranza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

F Grubu'nda İspanya 20 puan ile 1. sırada yer alırken, 3 puan ile son sırada bulunuyor.

  1. 12.11.2019
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