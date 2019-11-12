UEFA'dan Sabri Çelik'e görev
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda cuma günü oynanacak olan İspanya-Malta maçında Sabri Çelik, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, İspanya ile Malta arasında 15 Kasım Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
İspanya'nın Cadiz şehrindeki Ramon de Carranza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
F Grubu'nda İspanya 20 puan ile 1. sırada yer alırken, 3 puan ile son sırada bulunuyor.
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