Milliler İzlanda maçının hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye - İzlanda ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda çok kritik bir maça çıkacak.
Grupta 19 puanla Fransa'nın hemen önünde lider durumda bulunan A Milli Takımımız Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı maçta rakibini yenerek grupta liderliğini sürdürmek istiyor. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Türkiye gruptaki ilk yenilgisi İzlanda karşısında almıştı. A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte antrenmandan görüntüler...
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