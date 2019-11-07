Avrupa'dan haberler (07.11.19)

ARSENAL'A SON DAKİKA ŞOKU

Avrupa Ligi'nde dün Vitoria Guimaraes'e konuk olan Arsenal, bu arenadaki ilk puan kaybını yaşadı. Mesut Özil'in kadroda olmadığı maçın 80. dakikasında Mustafi ile öne geçen İngiliz ekibi, 90'da Duarte'nin golüne engel olamadı. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Arsenal, 10 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdürüyor.

'BABANA SÖYLE EVE GİDİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kalan Napoli'de yaşananlar Avrupa'da en çok konuşulanlar arasındaydı. İtalyan ekibinin yönetimi, futbolculara tesiste kalma cezası verdi. Ancak teknik direktör Ancelotti ve oyuncular, bunu reddetti. Takım kaptanı Insigne de, başkan De Laurentiis'in oğluna, "Babana söyle eve gidiyoruz" dedi.

JUVENTUS TAM GAZ

Devler Ligi'nde dün Lokomotiv Moskova'ya konuk olan Juventus, son dakika golüyle güldü. 3. dakikada Ramsey ile öne geçen İtalyan ekibi, 12'de Miranchuk'un golüne engel olamadı. 90'da sahneye çıkan Douglas Costa, Juventus'u zafere taşıyan golü atarken, takımını da zirvede tutmayı başardı.

O CEZA İPTAL EDİLDİ

İngiltere Premier Lig'deki Everton- Tottenham maçında konuk ekibin yıldızı Heung-Min Son, Gomes'e yaptığı müdahaleyle bileğini kırmış kırmızı kart görmüştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 maçlık ceza verilmişti. Ancak Güney Koreli yıldızın yaptığı itiraz kabul edildi ve ceza kaldırıldı.

ICARDI: PSG'DE KALMAK İSTİYORUM

Inter ile sorunlu olarak yollarını ayıran Icardi, PSG'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde kiralık oynayan yıldız futbolcu, "Burada kalmak için her şeyi yapacağım. Sahada kendimi kanıtlamam gerekiyor. İyi işler yapmak istiyorum ve bu yüzden buraya geldim" dedi.

MUCİZE ÇOCUK İŞ BAŞINDA

Salzburg'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haland, tarihe geçti. Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçında rakip fileleri havalandıran Norveçli futbolcu, bu arenadaki gol sayısını 7'ye çıkardı. Devler Ligi'ndeki ilk 4 maçında 7 gole ulaşan genç futbolcu, bu alanda Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi oldu. Haland, 4 maçlık performansıyla Devler Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı futbolcu oldu.

BAYERN DÖRT KÖŞE!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Olympiakos'u konuk eden Bayern Münih, rakibine şans tanımadı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 4'te 4 yaparken, gruptan çıkmayı da garantiledi. Bu arada Lewandowski de gruptaki ilk 4 maçta da gol atan ilk Bayern Münihli futbolcu oldu.