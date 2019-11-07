Avrupa'dan haberler (07.11.19) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Avrupa'dan haberler (07.11.19)

Avrupa'dan haberler (07.11.19)

Avrupa'dan haberler (07.11.19)

Avrupa futbolundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Avrupa futbolunda öne çıkan detaylar...

ARSENAL'A SON DAKİKA ŞOKU

Avrupa Ligi'nde dün Vitoria Guimaraes'e konuk olan , bu arenadaki ilk puan kaybını yaşadı. 'in kadroda olmadığı maçın 80. dakikasında Mustafi ile öne geçen İngiliz ekibi, 90'da Duarte'nin golüne engel olamadı. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Arsenal, 10 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdürüyor.

'BABANA SÖYLE EVE GİDİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kalan 'de yaşananlar Avrupa'da en çok konuşulanlar arasındaydı. İtalyan ekibinin yönetimi, futbolculara tesiste kalma cezası verdi. Ancak teknik direktör Ancelotti ve oyuncular, bunu reddetti. Takım kaptanı Insigne de, başkan De Laurentiis'in oğluna, "Babana söyle eve gidiyoruz" dedi.

JUVENTUS TAM GAZ

Devler Ligi'nde dün 'ya konuk olan , son dakika golüyle güldü. 3. dakikada Ramsey ile öne geçen İtalyan ekibi, 12'de Miranchuk'un golüne engel olamadı. 90'da sahneye çıkan Douglas Costa, Juventus'u zafere taşıyan golü atarken, takımını da zirvede tutmayı başardı.

O CEZA İPTAL EDİLDİ

İngiltere Premier Lig'deki Everton- Tottenham maçında konuk ekibin yıldızı Heung-Min Son, Gomes'e yaptığı müdahaleyle bileğini kırmış kırmızı kart görmüştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 maçlık ceza verilmişti. Ancak Güney Koreli yıldızın yaptığı itiraz kabul edildi ve ceza kaldırıldı.

ICARDI: PSG'DE KALMAK İSTİYORUM

Inter ile sorunlu olarak yollarını ayıran Icardi, 'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde kiralık oynayan yıldız futbolcu, "Burada kalmak için her şeyi yapacağım. Sahada kendimi kanıtlamam gerekiyor. İyi işler yapmak istiyorum ve bu yüzden buraya geldim" dedi.

MUCİZE ÇOCUK İŞ BAŞINDA

Salzburg'un 19 yaşındaki yıldızı Erling Haland, tarihe geçti. Napoli ile 1-1 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçında rakip fileleri havalandıran Norveçli futbolcu, bu arenadaki gol sayısını 7'ye çıkardı. Devler Ligi'ndeki ilk 4 maçında 7 gole ulaşan genç futbolcu, bu alanda Şampiyonlar Ligi'nin en iyisi oldu. Haland, 4 maçlık performansıyla Devler Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı futbolcu oldu.

BAYERN DÖRT KÖŞE!

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında 'u konuk eden , rakibine şans tanımadı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 4'te 4 yaparken, gruptan çıkmayı da garantiledi. Bu arada Lewandowski de gruptaki ilk 4 maçta da gol atan ilk Bayern Münihli futbolcu oldu.

  1. 7.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'dan haberler (07.11.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN