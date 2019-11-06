Mesut Özil - Kolasinac olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere'nin Arsenal takımı oyuncularından Mesut Özil ile Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte yeni görüntüler...
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