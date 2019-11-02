Hekimoğlu Trabzon’dan Şanlıurfaspor’a flaş teklif
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta yarın Trabzon´da oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor müsabakasına konuk ekibin maddi imkansızlıklar dolayısıyla gelemeyeceğini açıklaması üzerine, Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu, Şanlıurfaspor´un deplasman masraflarını karşılama teklifinde bulundu. Şanlıurfaspor'dan da bu açıklamaya cevap geldi.
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta yarın saat 13.00´te Hekimoğlu Trabzon ile Şanlıurfaspor arasında Trabzon´da oynanacak 11´inci hafta mücadelesi öncesi, konuk ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaşmaya gelemeyeceğine açıkladı. Bunun üzerine Trabzon temsilcisinin yönetim kurulundan benzerine az rastlanacak bir teklif geldi.
Şanlıurfaspor sosyal medya hesaplarından maddi imkansızlıklar nedeniyle Hekimoğlu Trabzon maçına gidemeyeceklerini açıkladı. Yaşanan durum üzerine Hekimoğlu Trabzon yönetim kurulu, Şanlıurfaspor´un bütün masraflarını karşılamak istediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kardeş kulüplerimizden Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar dolayısıyla Trabzon´a gelemeyeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bizler Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak, Şanlıurfaspor´un bütün masraflarını karşılamak ve onları şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Hafta sonu karşılaşacak olduğumuz Şanlırfaspor'un maddi imkansızlıklar dolaysıyla Trabzon'a gelemeyeceklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Yönetim Kurulu olarak Şanlıurfaspor'un bütün masraflarını karşılamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.— Hekimoğlu Trabzon FK (@hekimoglu_trb) November 1, 2019
H. TRABZON FK YÖNETİM KURULU pic.twitter.com/M32YUZm9B8
CELİL HEKİMOĞLU: TEKLİFİMİZDEN SONRA ŞANLIURFA, TAKIMINA SAHİP ÇIKTI
Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Şanlıurfa´nın Trabzon´un kardeş şehri olduğunu belirterek, "Geçmişte Şanlıurfa´da oynanan kupa finalinde Şanlıurfalılar Trabzon taraftarını evlerinde ağırlamıştı. Şanlıurfa´yı çok seviyoruz ve `Acaba bir desteğimiz olabilir mi?´ diye düşündük. Ama Şanlıurfaspor kendi imkanlarıyla maça geliyor. Mesajlaşmadan sonra Şanlıurfa takıma sahip çıktı. Şu an kendi imkanlarıyla geliyorlar. Biz tüm masrafları karşılamayı taahhüt ettik ama onlar kendi otobüsüyle geliyorlar. Otel rezervasyonunu da yaptılar. Şu an bir şeylere ihtiyaçları yok" diye konuştu.
Şanlıurfaspor daha sonra twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımla Hekimoğlu Trabzon'a teşekkür ederek masraflarının Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu tarafından karşılandığını açıkladı.
ŞANLIRFASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Hekimoğlu Trabzon'un açıklamasının ardından bir açıklama da Şanlıurfaspor'dan geldi. İşte o açıklama:
"Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübu Hekimoğlu Trabzon'un deplasman masraflarımızı karşılamaları ile ilgili ince ve nazik düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz."
Kardeş şehir Trabzon'un güzide kulübu Hekimoğlu Trabzon'un deplasman masraflarımızı karşılamaları ile ilgili ince ve nazik düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz. pic.twitter.com/hcliulYPjd— Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) November 2, 2019
- 02.11.2019
- Güncelleme: 02.11.2019 10:21
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Hekimoğlu Trabzon’dan Şanlıurfaspor’a flaş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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