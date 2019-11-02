Hekimoğlu Trabzon’dan Şanlıurfaspor’a flaş teklif - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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’dan ’a flaş teklif

Hekimoğlu Trabzon’dan Şanlıurfaspor’a flaş teklif

2´nci ´ta yarın Trabzon´da oynanacak olan - müsabakasına konuk ekibin maddi imkansızlıklar dolayısıyla gelemeyeceğini açıklaması üzerine, Hekimoğlu Trabzon , Şanlıurfaspor´un deplasman masraflarını karşılama teklifinde bulundu. Şanlıurfaspor'dan da bu açıklamaya cevap geldi.

2´nci ´ta yarın saat 13.00´te ile arasında Trabzon´da oynanacak 11´inci hafta mücadelesi öncesi, konuk ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle karşılaşmaya gelemeyeceğine açıkladı. Bunun üzerine Trabzon temsilcisinin yönetim kurulundan benzerine az rastlanacak bir teklif geldi.

Şanlıurfaspor hesaplarından maddi imkansızlıklar nedeniyle Hekimoğlu Trabzon maçına gidemeyeceklerini açıkladı. Yaşanan durum üzerine Hekimoğlu Trabzon , Şanlıurfaspor´un bütün masraflarını karşılamak istediğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kardeş kulüplerimizden Şanlıurfaspor, maddi imkansızlıklar dolayısıyla Trabzon´a gelemeyeceklerini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bizler Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak, Şanlıurfaspor´un bütün masraflarını karşılamak ve onları şehrimizde en iyi şekilde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

CELİL HEKİMOĞLU: TEKLİFİMİZDEN SONRA ŞANLIURFA, TAKIMINA SAHİP ÇIKTI

Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ´nın Trabzon´un kardeş şehri olduğunu belirterek, "Geçmişte Şanlıurfa´da oynanan kupa finalinde Şanlıurfalılar Trabzon taraftarını evlerinde ağırlamıştı. Şanlıurfa´yı çok seviyoruz ve `Acaba bir desteğimiz olabilir mi?´ diye düşündük. Ama Şanlıurfaspor kendi imkanlarıyla maça geliyor. Mesajlaşmadan sonra Şanlıurfa takıma sahip çıktı. Şu an kendi imkanlarıyla geliyorlar. Biz tüm masrafları karşılamayı taahhüt ettik ama onlar kendi otobüsüyle geliyorlar. Otel rezervasyonunu da yaptılar. Şu an bir şeylere ihtiyaçları yok" diye konuştu.

Şanlıurfaspor daha sonra twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımla Hekimoğlu Trabzon'a teşekkür ederek masraflarının Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu tarafından karşılandığını açıkladı.

ŞANLIRFASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hekimoğlu Trabzon'un açıklamasının ardından bir açıklama da Şanlıurfaspor'dan geldi. İşte o açıklama:

" Trabzon'un güzide kulübu Hekimoğlu Trabzon'un deplasman masraflarımızı karşılamaları ile ilgili ince ve nazik düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, masraflarımızın yönetim kurulumuz tarafından karşılandığını kamuoyuna belirmek isteriz."

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 10:21
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