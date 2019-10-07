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07 Ekim 2019, Pazartesi
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maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor

Fransa Türkiye maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor

Yıldızlar topluluğu , İzlanda ve A Milli Futbol Takımımızla oynayacağı maç öncesi kadro sıkıntısı çekiyor. Teknik direktör 'ın güvendiği isimlerin durumu kritik maçlar öncesi belirsizliğini koruyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yakaladığı altın jenerasyonla 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan , EURO 2020 elemelerinde İzlanda ve ile karşılaşacağı maçlar öncesi endişeli.

Yıldızlar topluluğu Fransa hemen her mevkide bulunan sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle çıkmaza girdi. Fransız basınından Foot Marcato da bu soruna dikkat çekerek bir analiz haber kaleme aldı. Teknik direktör 'ın geçtiğimiz günlerde takımında az süre aldığı için şikayet ettiği golcü oyuncu bu açıklamaların ardından Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard tarafından Southampton maçı kadrosuna dahi alınmamıştı.

LLORIS UZUN SÜRE YOK

Öte yandan tecrübeli kaleci geçtiğimiz hafta sonu oynanan Brighton-Tottenham mücadelesinin başında sakatlandı. Milli takım kadrosundan çıkartılan Lloris'in sol dirseğinin çıktığı açıklandı. Sakatlık yaşayan bir diğer isim ise Leo Dubois oldu. Lyon forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Saint-Etienne maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MBAPPE HENÜZ TAM İYİLEŞEMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'a karşı sakatlıktan yeni çıktığı için yarım saat forma giyen Kylian Mbappe'nin yeniden bir sakatlık geçirdiği ifade edilirken, genç yıldızın süre alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

MENDY YENİDEN SAKATLANDI

Deschamps'ı sıkıntıya sokan bir diğer bölge ise defans... sakatlığını yeni atlatan Lucas Hernandez'i adı kadroda olmasına rağmen milli takıma göndermek istememişti. Tecrübeli çalıştırıcı da bu ismin yerine Benjamin Mendy'i almak istedi ancak 'li yıldız da yeniden sakatlandı.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 13:44
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