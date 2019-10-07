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07 Ekim 2019, Pazartesi
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rekorunu kırdı

Carlos Vela MLS rekorunu kırdı

'ın Meksikalı forveti Vela, 'i 3-1 yendikleri maçta "hat-trick" yaparak 34 gole ulaştı ve 'te bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu

'ın Meksikalı forveti , 'i 3-1 yendikleri maçta "hat-trick" yaparak Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

MLS'te normal sezonun son haftasında Colorado Rapids'i ağırlayan Los Angeles, rakibini 3-1 mağlup ederek Batı Konferansı'nı en yakın rakibi Seattle Sounders'ın 16 puan önünde tamamladı ve play-off'lara lider girdi.

Takımı adına "hat-trick" yapan Vela, ligdeki gol sayısını 34'e çıkararak geçen sezon Atlanta United formasıyla 31 kez rakip fileleri havalandıran Venezuelalı Josef Martinez ile paylaştığı bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmayı başardı.

Bu sezon 31 maçta 34 gol kaydederek gol kralı olan Vela, takımının başarısında önemli rol oynadı. Vela'nın gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi İsveçli Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Los Angeles Galaxy'de 30 gole imza attı.

  1. 07.10.2019
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