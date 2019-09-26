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26 Eylül 2019, Perşembe
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’den katlamalı ceza

TFF’den katlamalı ceza

, Yönetim Kurulu, Futbol 'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını artıran TFF yönetmelikte değişikliğe gitti. Aynı ihlallerde, 3, 4 ve daha fazla tekrarlanırsa, cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı.

, Yönetim Kurulu, Futbol 'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı. G.Saray 'e verilen 4 maçlık cezanın büyük eleştiri konusu olduğu ortamda, talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, 'nın tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Yapılan eklemeyle, sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.

  1. 26.9.2019
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