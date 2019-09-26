TFF’den katlamalı ceza

TFF, Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın büyük eleştiri konusu olduğu ortamda, talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, PFDK'nın tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Yapılan eklemeyle, sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.