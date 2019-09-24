UEFA'dan futbolda devrim! Resmen açıklandı
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), bünyesinde düzenlenecek yeni organizasyon UEFA Konferans Ligi'ni resmen duyurdu. UEFA ayrıca VAR sisteminin Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı.
UEFA, yeni organizasyonu resmen duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022'den itibaren UEFA Konferans Ligi düzenlenmeye başlayanacak. UEFA'nın 3. organizasyonu olacak Konferans Ligi'nde amacın daha fazla ülke takımının Avrupa futbolunda yer almasının amaçlandığı kaydedildi.
Alman Bild gazetesi geçtiğimiz günlerde organizasyonu ve organizasyon yapısını sayfalarına taşımış, Konferans Ligi'nin 3 sezon devam edeceğini açıklamıştı. Habere göre; Konferans Ligi'nin formatı Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir şekilde 32 takım, 8 grup ve 4'erli takımlara ayrılarak oluşturulacak. Yeni uygulamaya göre, şampiyon takım bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanacak.
Grubu 2. bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan takımlarla play-off müsabakası oynayacak ve kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
VAR ELEME TURLARINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan itibaren uygulanmaya başlanan VAR'la ilgili yeni bir karar daha aldı. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde VAR, eleme turlarından itibaren uygulanmaya başlanacak.
- 24.09.2019
- Güncelleme: 24.09.2019 22:14
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
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mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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