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24 Eylül 2019, Salı
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resmen açıkladı! İşte finallerin oynanacağı stadyumlar

UEFA resmen açıkladı! İşte finallerin oynanacağı stadyumlar

, Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan 'nde önümüzdeki 3 sezon finallerin hangi stadyumda oynanacağını açıkladı. Öte yandan 2021 ve 2021 finaline ev sahipliği yapacak stadyumlar da belirlendi.

2021, 2022 ve 2023 finallerine ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı. Ayrıyeten 2021 ve finallerinin oynanacağı yerler de belli oldu.

İşte 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadyumlar:

2021 - St. Petersburg Stadyumu Rusya

2022 - Allianz Arena, Münih

2023 - Wembley, Londra

2021 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu - Sevilla

2021 SÜPER KUPA FİNALİ

Windson Park - Belfast

  1. 24.09.2019
  2. Güncelleme: 24.09.2019 21:20
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