UEFA resmen açıkladı! İşte finallerin oynanacağı stadyumlar

UEFA 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı. Ayrıyeten 2021 Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerinin oynanacağı yerler de belli oldu.

İşte 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadyumlar:

2021 - St. Petersburg Stadyumu Rusya

2022 - Allianz Arena, Münih

2023 - Wembley, Londra

2021 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu - Sevilla

2021 SÜPER KUPA FİNALİ

Windson Park - Belfast