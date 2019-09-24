UEFA resmen açıkladı! İşte finallerin oynanacağı stadyumlar
UEFA, Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki 3 sezon finallerin hangi stadyumda oynanacağını açıkladı. Öte yandan 2021 Avrupa Ligi ve 2021 Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stadyumlar da belirlendi.
UEFA 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı. Ayrıyeten 2021 Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerinin oynanacağı yerler de belli oldu.
İşte 2021, 2022 ve 2023 sezonlarında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stadyumlar:
2021 - St. Petersburg Stadyumu Rusya
2022 - Allianz Arena, Münih
2023 - Wembley, Londra
2021 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ
Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu - Sevilla
2021 SÜPER KUPA FİNALİ
Windson Park - Belfast
- 24.09.2019
- Güncelleme: 24.09.2019 21:20
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
UEFA resmen açıkladı! İşte finallerin oynanacağı stadyumlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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