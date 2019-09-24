Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
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Haberler Galeri Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...

İspanyol spor gazetesi Marca, her sezon olduğu gibi bu sezon da yılın en kötü 11'ini belirledi. Avrupa'nın birçok kulübünden dev isimler bu listeye dahil olurken, Süper Lig'den 1 futbolcu da bu oyuncuların arasında yerini aldı. İşte "Once the worst" adı verilen yılın en kötü ilk 11'i...
24 Eylül 2019 Salı 19:59
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...

İşte Marca gazetesinin belirlediği yılın en kötü 11'i:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...

Loris Karius - Beşiktaş

Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...

Stephan Lichtsteiner - Augsburg

Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...

Shkodran Mustafi - Arsenal

Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...
Yılın en kötü 11'i belli oldu! Süper Lig'de 1 isim...

Phil Jones - Manchester United

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