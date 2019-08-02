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02 Ağustos 2019, Cuma
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Daniel Alves 'ya transfer oldu

Daniel Alves Sao Paulo'ya transfer oldu

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Brezilyalı sağ bek , ülkesinin takımlarından ile üç yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu 'in yeni takımı resmen açıklandı. Brezilya Ligi ekiplerinden , 36 yaşındaki sağ beki üç yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Copa America'dan beri kulüpsüz olan yıldız futbolcu kariyerinde Bahia, Sevilla, , ve gibi takımların formalarını giydi. Tecrübeli ismin yeni takımında 10 numaralı formayı terleteceği ifade edildi.


  1. 02.08.2019
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