Daniel Alves Sao Paulo'ya transfer oldu

Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in yeni takımı resmen açıklandı. Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, 36 yaşındaki sağ beki üç yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Copa America'dan beri kulüpsüz olan yıldız futbolcu kariyerinde Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımların formalarını giydi. Tecrübeli ismin yeni takımında 10 numaralı formayı terleteceği ifade edildi.



