Daniel Alves Sao Paulo'ya transfer oldu
Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile üç yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in yeni takımı resmen açıklandı. Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, 36 yaşındaki sağ beki üç yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Copa America'dan beri kulüpsüz olan yıldız futbolcu kariyerinde Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımların formalarını giydi. Tecrübeli ismin yeni takımında 10 numaralı formayı terleteceği ifade edildi.
- 02.08.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
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Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
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fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Daniel Alves Sao Paulo'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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