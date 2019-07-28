Dani Alves sosyal medyadan iş aradığını duyurdu
Paris Saint-Germain'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide esprili bir dille iş aradığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
PSG'den ayrıldıktan sonra Barcelona ile bir transfer görüşmnesi yapan ancak Katalan ekibinden olumsuz yanıt alan Dani Alves, sosyal medya hesabından iş aradığını açıkladı.
36 yaşındaki Brezilyalı sol bek Instagram'dan paylaştığı gönderinin altına, "İş arıyorum. CV'mi kime göndermeliyim? Eğer okumak içn zamanı olan birisi varsa bana haber verebilir" diyerek esprili bir dille yeni takımını aradığını duyurdu.
Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımlarda forma giyen Alves, milli takım da dahil olmak üzere yaşadığı 40 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alıyor.
- 28.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Dani Alves sosyal medyadan iş aradığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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