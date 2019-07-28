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28 Temmuz 2019, Pazar
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sosyal medyadan iş aradığını duyurdu

Dani Alves sosyal medyadan iş aradığını duyurdu

Paris Saint-Germain'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ bek , sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide esprili bir dille iş aradığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'den ayrıldıktan sonra Barcelona ile bir transfer görüşmnesi yapan ancak Katalan ekibinden olumsuz yanıt alan , sosyal medya hesabından iş aradığını açıkladı.

36 yaşındaki Brezilyalı sol bek 'dan paylaştığı gönderinin altına, "İş arıyorum. CV'mi kime göndermeliyim? Eğer okumak içn zamanı olan birisi varsa bana haber verebilir" diyerek esprili bir dille yeni takımını aradığını duyurdu.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus ve PSG gibi takımlarda forma giyen Alves, milli takım da dahil olmak üzere yaşadığı 40 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alıyor.


  1. 28.07.2019
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