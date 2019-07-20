Olympique Marsilya'da forma giyen Adil Rami hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübü tarafından kişisel sorunlarından dolayı disiplin soruşturması geçiren Fransız futbolcunun Türkiye'den bir takıma kiralanacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Marsilya'da forma giyen defans oyuncusu Adil Rami ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre deneyimli futbolcu Türkiye'den bir takıma kiralık olarak gönderilecek.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Pamela Anderson'la olaylı ayrılığı gündem olan Fransız futbolcu, kulübü tarafından da disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştu. Marsilya'nın Adil Rami ile ilgili kararını verdiği ifade edildi.
Oyuncunun yüksek maliyetinden dolayı sözleşmesini feshedemeyen Fransız kulübü, futbolcuyu Türkiye'den bir takıma kiralayacak.
BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞTİ
2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Rami, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın ciddi şekilde gündemine gelmiş ancak futbolcu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Adil Rami için Süper Lig iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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