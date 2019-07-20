Adil Rami için Süper Lig iddiası - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Adil Rami için Süper Lig iddiası

'da forma giyen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübü tarafından kişisel sorunlarından dolayı disiplin soruşturması geçiren Fransız futbolcunun 'den bir takıma kiralanacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligue 1 takımlarından 'da forma giyen defans oyuncusu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre deneyimli futbolcu 'den bir takıma kiralık olarak gönderilecek.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu 'la olaylı ayrılığı gündem olan Fransız futbolcu, kulübü tarafından da disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştu. Marsilya'nın Adil Rami ile ilgili kararını verdiği ifade edildi.

Oyuncunun yüksek maliyetinden dolayı sözleşmesini feshedemeyen Fransız kulübü, futbolcuyu Türkiye'den bir takıma kiralayacak.

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2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Rami, geçtiğimiz sezon başında 'ın ciddi şekilde gündemine gelmiş ancak futbolcu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı.


  1. 20.07.2019
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