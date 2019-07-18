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18 Temmuz 2019, Perşembe
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300 milyon Euro

300 milyon Euro

Fransız ekibi, ’nın yıldız futbolcu için 40 milyon euro artı Coutinho ve Dembele önerisine olumsuz yanıt verdi , sambacının bonservisine tam 300 milyon euro istedi

Geçtiğimiz sezonun ardından 'de mutsuz olduğu ve ayrılacağı iddia edilen için resmi açıklamalar yapılmaya başladı. 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle 'dan Fransız ekibine giden Sambacı için İspanyol kulubü geçtiğimiz günlerde resmi teklifi yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcuyu tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen Katalan ekibi, 40 milyon euro artı Coutinho ve Dembele gibi isimleri takas olarak önerdi. Ancak PSG'nin tavrı çok netti ve bu teklifi reddetti.

UEFA'nın (FFP) kriterlerini de düşünen Fransız ekibi, Barcelona'dan bu transfer için tam 300 milyon euro talep etti. Fransız basını, Barça'nın teklifiyle ilgili, "Saçmalık" başlıklarını atarken, PSG'nin teknik direktör Tuchel de Neymar için şu sözleri sarfetti: "Copa America'dan önce Neymar'ın takımdan ayrılmak istediğini öğrendik. Ancak ortada kesin bir durum yok. O halen bizim oyuncumuz. Önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanacaktır.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR
PSG ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Neymar'ın kazancı dudak uçuklatıyor. Fransız ekibinin 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle kadrosuna kattığı Sambacı, PSG'de yıllık 36 milyon euro kazanıyor. Yıldız futbolcunun Barcelona'ya gitmesi halinde ise kazancında büyük fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.

BİR DE SAKATLANMASA
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yaşayan Neymar, PSG ile 28 resmi karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 32 gole direkt katkı sağladı. 23 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 9 da asist yaptı.

58 MAÇ 51 GOL 29 ASİST
Neymar, bu süreçte 58 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda tam 51 gol sevinci yaşadı, 29 da asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, PSG kariyerinde oynadığı 58 karşılaşmada 80 gole direkt katkı sağladı.
  1. 18.7.2019
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