300 milyon Euro
Fransız ekibi, Barcelona’nın yıldız futbolcu için 40 milyon euro artı Coutinho ve Dembele önerisine olumsuz yanıt verdi PSG, sambacının bonservisine tam 300 milyon euro istedi
UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterlerini de düşünen Fransız ekibi, Barcelona'dan bu transfer için tam 300 milyon euro talep etti. Fransız basını, Barça'nın teklifiyle ilgili, "Saçmalık" başlıklarını atarken, PSG'nin teknik direktör Tuchel de Neymar için şu sözleri sarfetti: "Copa America'dan önce Neymar'ın takımdan ayrılmak istediğini öğrendik. Ancak ortada kesin bir durum yok. O halen bizim oyuncumuz. Önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanacaktır.
KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR
PSG ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Neymar'ın kazancı dudak uçuklatıyor. Fransız ekibinin 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle kadrosuna kattığı Sambacı, PSG'de yıllık 36 milyon euro kazanıyor. Yıldız futbolcunun Barcelona'ya gitmesi halinde ise kazancında büyük fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.
BİR DE SAKATLANMASA
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar yaşayan Neymar, PSG ile 28 resmi karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 32 gole direkt katkı sağladı. 23 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 9 da asist yaptı.
58 MAÇ 51 GOL 29 ASİST
Neymar, bu süreçte 58 resmi karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda tam 51 gol sevinci yaşadı, 29 da asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, PSG kariyerinde oynadığı 58 karşılaşmada 80 gole direkt katkı sağladı.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
300 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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