Montpellier Livakovic'in transferinden vazgeçti
Fransız ekibi Montpellier'nin daha önce kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic, sağlık kontrollerine beklenen tarihte gelmeyince transferinden vazgeçildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier, kaleci arayışlarını sürdürürken Dinamo Zagreb'in 24 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'i gündemine almıştı.
Hırvat ekibi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele ettiği için transferin hemen gerçekleşmesini engellemek amacıyla oyuncuyu sağlık kontrollerine göndermedi. Bu duruma sinirlenen Fransız temsilcisinde başkan Laurent Nicollin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Transferin ücreti üzerine anlaşmıştık fakat oyuncuyu sağlık kontrolüne göndermediler. Biz onların sürekli Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamasını beklemek zorunda değiliz. 25 Ağustos'a kadar da beklemeyeceğiz. Başka kaleci arıyoruz. İlk kim gelirse onu alırız."
- 01.08.2019
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Mitroglou ikna edilecek
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Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
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Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Montpellier Livakovic'in transferinden vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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