Montpellier Livakovic'in transferinden vazgeçti

Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier, kaleci arayışlarını sürdürürken Dinamo Zagreb'in 24 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'i gündemine almıştı.

Hırvat ekibi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele ettiği için transferin hemen gerçekleşmesini engellemek amacıyla oyuncuyu sağlık kontrollerine göndermedi. Bu duruma sinirlenen Fransız temsilcisinde başkan Laurent Nicollin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Transferin ücreti üzerine anlaşmıştık fakat oyuncuyu sağlık kontrolüne göndermediler. Biz onların sürekli Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamasını beklemek zorunda değiliz. 25 Ağustos'a kadar da beklemeyeceğiz. Başka kaleci arıyoruz. İlk kim gelirse onu alırız."