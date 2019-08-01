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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Montpellier Livakovic'in transferinden vazgeçti

Montpellier Livakovic'in transferinden vazgeçti

Fransız ekibi Montpellier'nin daha önce kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı 'in kalecisi , sağlık kontrollerine beklenen tarihte gelmeyince transferinden vazgeçildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier, kaleci arayışlarını sürdürürken 'in 24 yaşındaki file bekçisi 'i gündemine almıştı.

Hırvat ekibi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele ettiği için transferin hemen gerçekleşmesini engellemek amacıyla oyuncuyu sağlık kontrollerine göndermedi. Bu duruma sinirlenen Fransız temsilcisinde başkan Laurent Nicollin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Transferin ücreti üzerine anlaşmıştık fakat oyuncuyu sağlık kontrolüne göndermediler. Biz onların sürekli Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamasını beklemek zorunda değiliz. 25 Ağustos'a kadar da beklemeyeceğiz. Başka kaleci arıyoruz. İlk kim gelirse onu alırız."

  1. 01.08.2019
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