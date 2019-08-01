UEFA'nın Fransızca resmi Twitter hesabı ve Galatasaray'ın transfer listesindeki golcü Radamel Falcao Monaco'nun 100. yılını kutladı ancak Fransız ekibi 100. yılının 2024'te olacağını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Fransız ekibi Monaco'nun 100. yılı için bir kutlama mesajı paylaştı.
Bu mesajı daha sonra Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao alıntılayarak, "Mutlu yıllar Monaco" yorumunu düştü. Monaco ise UEFA'nın bu mesajına karşılık şu yanıtı verdi;
"Mesajlarınız için teşekkürler ancak Monaco'nun gerçek 100. yılı 2024'te kutlanacak."
- 01.08.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
UEFA ve Falcao'dan Monaco gafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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