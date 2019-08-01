UEFA ve Falcao'dan Monaco gafı

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Fransız ekibi Monaco'nun 100. yılı için bir kutlama mesajı paylaştı.

Bu mesajı daha sonra Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao alıntılayarak, "Mutlu yıllar Monaco" yorumunu düştü. Monaco ise UEFA'nın bu mesajına karşılık şu yanıtı verdi;

"Mesajlarınız için teşekkürler ancak Monaco'nun gerçek 100. yılı 2024'te kutlanacak."



