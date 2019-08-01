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01 Ağustos 2019, Perşembe
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ve Falcao'dan gafı

UEFA ve Falcao'dan Monaco gafı

'nın Fransızca resmi Twitter hesabı ve 'ın transfer listesindeki golcü 'nun 100. yılını kutladı ancak Fransız ekibi 100. yılının 2024'te olacağını açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın resmi sosyal medya hesabı, Fransız ekibi 'nun 100. yılı için bir kutlama mesajı paylaştı.

Bu mesajı daha sonra 'ın transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü alıntılayarak, "Mutlu yıllar Monaco" yorumunu düştü. Monaco ise UEFA'nın bu mesajına karşılık şu yanıtı verdi;

"Mesajlarınız için teşekkürler ancak Monaco'nun gerçek 100. yılı 2024'te kutlanacak."


  1. 01.08.2019
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