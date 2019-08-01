Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın yılın transferi bombasında sıcak saatler... Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi. İşte son dakika Falcao transferinde yaşananlar ve Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızın transferinde kasasından çıkması beklenen rakam...