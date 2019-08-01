HaberlerGaleriFalcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın yılın transferi bombasında sıcak saatler... Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi. İşte son dakika Falcao transferinde yaşananlar ve Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızın transferinde kasasından çıkması beklenen rakam...
1 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
Güncelleme: 01.08.2019 12:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da Radamel Falcao pazarlığında en kritik gün geldi, çattı. Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes ile Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile süreci sonlandırmak için yeniden görüşmelere başladı.
Mariano Diaz transferinden sonra Falcao'yu gözden çıkaran Fransızların istediği 3 milyon euro bonservis bedelini Galatasaray kesinlikle vermek istemediğini karşı tarafa bir kez daha iletti.
Mendes ve Ahmet Bulut da, Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ancak bonservis talep edilmesi halinde işin bozulacağını Monaco'ya aktardı.
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME
Görüşmelere FaceTime yolu ile katılan Falcao'nun da, "Galatasaray'dan iyi bir teklif aldım. Beni düşünmeyen sizsiniz. Vereceğim karara da saygı duymanız ve zorluk çıkarmamanız gerekir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.