Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın yılın transferi bombasında sıcak saatler... Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi. İşte son dakika Falcao transferinde yaşananlar ve Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızın transferinde kasasından çıkması beklenen rakam...

1 Ağustos 2019 Perşembe 12:43 Güncelleme: 01.08.2019 12:57
Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da Radamel Falcao pazarlığında en kritik gün geldi, çattı. Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm çözülüyor.

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Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes ile Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile süreci sonlandırmak için yeniden görüşmelere başladı.

Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Mariano Diaz transferinden sonra Falcao'yu gözden çıkaran Fransızların istediği 3 milyon euro bonservis bedelini Galatasaray kesinlikle vermek istemediğini karşı tarafa bir kez daha iletti.

Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Mendes ve Ahmet Bulut da, Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ancak bonservis talep edilmesi halinde işin bozulacağını Monaco'ya aktardı.

Falcao rest çekti! Sponsor devrede ve ödenecek rakam... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Görüşmelere FaceTime yolu ile katılan Falcao'nun da, "Galatasaray'dan iyi bir teklif aldım. Beni düşünmeyen sizsiniz. Vereceğim karara da saygı duymanız ve zorluk çıkarmamanız gerekir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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