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Radamel Falcao transferinde flaş gelişme!

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programına bağlanarak Galatasaray'ın Falcao transferine dair son dakika gelişmelerini aktardı.

A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programına bağlanarak Galatasaray'ın Falcao transferine dair son dakika gelişmelerini aktardı. Kaplan, "Galatasaray, Radamel Falcao ile yıllık 5.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Transferde tüm pürüzler giderildi ama son ve önemli bir detay kaldı; Monaco'nun golcü transferi… Galatasaray Falcao transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirecek ve Falcao transferinde sponsor desteği alacak. Önemli bir sponsor Falcao'nun maliyetinin büyük bölümünü karşılayacak. Monaco forvet transferi yaptığı an Falcao Galatasaray tarafından açıklanacak." İfadelerini kullandı.

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01 Ağustos 2019 , Perşembe
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