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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'da. Genç futbolcu İstanbul havalimanında görüntülendi. İşte Emre Mor'un ilk görüntüleri...

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattığını yaptığı KAP bildirimi ile duyurmuştu. Satın olma opsiyonuyla kiralanan genç yıldız İstanbul'a geldi.



Emre Mor instagram hesabı üzerinden de paylaşımda bulunmuştu.

Genç yıldız "Yakında görüşmek üzere @galatasaray ??? Road to istanbul with @turkishairlines ??" notuyla bu fotoğrafı paylaşmıştı.

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31 Temmuz 2019 , Çarşamba
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