Türk Hava Yolları River Plate'in forma sponsoru oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Türk Hava Yolları River Plate'in forma sponsoru oldu

'in forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları River Plate'in forma sponsoru oldu

, Arjantin'in dünyaca ünlü futbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. THY aynı zamanda 'The Millionaires' olarak da bilinen River Plate'e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.

(), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca takımının formasında yer alacak. River Plate, THY logolu formasıyla ilk maçına 4 Ağustos Pazar günü saat 23.45'te Lanús ile oynayacağı maçta giyecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sponsorluk hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate'in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın, Türk Hava Yolları'nın spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim."

Uzun bir süredir futbola verdiği destekle öne çıkan THY, geçmişte Barcelona, , gibi önemli kulüplerin yanı sıra Euro 2016'ya da sponsor olmuştu. Türk Hava Yolları, ve gibi ünlü isimlerle de reklam filmleri çekmişti.

RIVER PLATE HAKKINDA

1901 yılında kurulan River Plate, adını Rio de la Plata'dan almaktadır. Ezeli rakibi ile birlikte Arjantin'in en büyük taraftarı olan kulüplerindendir. El Monutental olarak da bilinen 66 bin seyirci kapasiteli Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti stadyumuna sahiptir. 36 defa Arjantin birinci futbol ligi şampiyonluğu bulunan River Plate'in dört kez Copa Libertadores, 3 defa Recopa Sudamericana, birer kez de Intercontinental Cup, Supercopa Sudamericana, Copa Sudamericana, Copa Interamericana ve Suruga Bank Championship şampiyonlukları bulunmaktadır.


  1. 02.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Hava Yolları River Plate'in forma sponsoru oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN